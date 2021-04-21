Американский продюсер Монте Хеллман умер в 91 год

Кинематографист скончался в медицинском центре после падения у себя дома.

Легендарный режиссер американского независимого кино, культовый сценарист и продюсер умер 20 апреля в Калифорнии, сообщает Variety.

Монте Химмельман (его настоящее имя) родился в Нью-Йорке в 1932 году в семье мелкого бизнесмена. Увлекся фотографией и кино с самого детства, поставив свой первый спектакль в 10 лет.

Окончил театральный вуз в Стэнфорде. Еще студентом поставил радиоспектакль «Война миров», изучал кинематографию в Лос-Анджелесе. Одним из фильмов, повлиявших на его становление как режиссера, была советская немая драма «Потомок Чингисхана» (1928) Всеволода Пудовкина.

Режиссерским дебютом Хеллмана стал фильм «Чудовище из проклятой пещеры» (1959). Был продюсером фильма «Бешеные псы» Квентина Тарантино, трижды стал лауреатом Венецианского международного кинофестиваля.



