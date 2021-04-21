Звезда сериала «Глухарь» умер из-за скачка атмосферного давления в 62 года

О смерти актера Театра Советской армии сообщает «МК».

Как стало известно, Алексей Артамонов умер у себя в квартире на западе Москвы. Тело актера нашли 20 апреля, после того, как по тревоге крестника погибшего актера Николая Сирина дверь квартиры вскрыл.

Несколько дней назад соседи 62-летнего Артамонова ощутили неприятный запах в подъезде. Активная гражданка позвонила в коммунальные службы города, решив, что воняет мусоропровод.

Николай Сирин, известный по сериалу «Черта», не смог связаться со своим крестным отцом, который не выходил на связь 2-3 дня. Артамонов давно уже жил один, своей семьи у него не было, сестра уехала на ПМЖ в Италию, а родители Артамонова скончались.

Не сумев дозвониться до Артамонова, Сирин обратился в полицию. В присутствии участкового дверь вскрыли и увидели, что Артамонов сидит мертвым в кресле напротив выключенного телевизора.

Рядом с телом актера не нашли ни спиртного, ни препаратов. По первому выводу, у актера отказало сердце из-за скачков атмосферного давления, пишет издание.

Алексей Артамонов играл в Театре Российской Армии. Сыграл роли в сериалах «Глухарь», «Тест на беременность», «Час Волкова», «Группа счастья» и др.



