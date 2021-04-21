Летний сезон в Царском Селе откроют тремя маршрутами

Сезон стартует 24 апреля, сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

Музей-заповедник «Царское Село», несмотря на сложную эпидемиологическую и финансовую ситуацию, принял решение сохранить «докарантинную» стоимость входных билетов в Екатерининский дворец и Екатерининский парк, а также на все другие объекты. Александровский парк по-прежнему остается бесплатным, отмечается в сообщении.

В Екатерининском дворце будут действовать три маршрута. Увидеть знаменитую золотую анфиладу Растрелли, Большой зал и Янтарную комнату можно по первому маршруту. Второй откроется с 1 мая, он тоже включает парадные залы, Лионский зал и выставку «Романовы в Царском Селе». Шедевр Растрелли – церковь Воскресения Христова, а также личные апартаменты великого князя Павла Петровича доступны на третьем маршруте.

Режим работы музея по-прежнему с 10 до 18 часов (касса до 16:45), кроме вторника.

Посещение организовано по сеансам. Купить билеты можно на официальном сайте музея или в кассе при входе в Екатерининский парк у Лицейской арки. Билеты во дворец – именные, они продаются при предоставлении документов, удостоверяющих личность и подтверждающих льготу (если она есть).

10 категорий посетителей имеют право на бесплатное посещение музея, 7 категорий – на льготное посещение.

Посещение Екатерининского дворца возможно только при наличии билета в Екатерининский парк. Стоимость билета в Екатерининский дворец – 700 рублей, в Екатерининский парк – 150 рублей.

Посетители могут ознакомиться с экспозицией тремя способами: самостоятельно; с аудиогидом (стоимость услуги – 200 рублей, необходим залог); в составе экскурсионной группы (при формировании группы от 15 до 20 человек, входит в стоимость входного билета).



