Викинги освоили кузнечное мастерство менее чем за столетие

Об этом ученые рассказали в научном журнале A rcheology and A nthropological S ciences.

Согласно британским хроникам, Европа впервые увидела викингов в конце VIII века. Скандинавские разбойники обнаружили беззащитность прибрежных монастырей и внутренних областей англосаксонских королевств, которые стали для них источником богатой добычи.

После этого грабительские набеги на Англию стали любимым занятием викингов. Расширив сеть своих грабежей и разбогатев на них, норманны обратили внимание на другие области Европы, став угрозой жизни прибрежных жителей.

Кроме бесстрашия и воинственности, секретом успехов викингов стали их военно-технические инновации, а также сама культура, в основу которой легли оружие и война.

Ученые изучили металлические слитки, кузнечные инструменты, горнила и другие приспособления, найденные на стоянке викингов VIII-IX веков в окрестностях датского города Рибе. Установив возраст находок, эксперты определили химический состав сплавов, которые использовали викинги, а также детально исследовали готовое оружие. Таким путем ученые смогли проследить эволюцию кузнечного дела викингов на протяжении одного века.

Хотя в восьмом веке у викингов была достаточно слабая металлургия, буквально за десятилетия уровень их мастерства заметно вырос. Состав сплавов становился более стандартным и выверенным, качество орудий и металла увеличилось. Викинги стали использовать не только сплавы меди и свинца, но также бронзу и драгоценные металлы.

Быстрый прогресс, по мнению ученых, был обусловлен тем, что кузнецы викингов обменивались секретами мастерства с коллегами из других селений, и это, в свою очередь, способствовало становлению кузнечной школы викингов. Многие слитки, найденные в окрестностях Рибе, были схожи с аналогичными артефактами, найденными в соседнем селении.

Одной из характерных черт эпохи викингов стало резкое увеличение количества контактов между поселениями в Северной Европе, подытожили ученые.

Фото: кадр из сериала «Викинги»