Минкультуры РФ готовит предложения по реализации Послания Президента Федеральному Собранию

Министр культуры России Ольга Любимова отметила, что отраженные в Послании Президента России Федеральному Собранию инициативы очень важны для развития культурной инфраструктуры в регионах.

«Министерство уже готовит предложения, чтобы меры, озвученные главой государства в Послании, были реализованы в кратчайшие сроки», — подчеркнула она.

Глава Минкультуры России также напомнила, что многое для жителей села и малых городов сделано в рамках национального проекта «Культура». За два года в рамках него построено, реконструировано и капитально отремонтировано 645 сельских домов культуры, на что было выделено 6,4 млрд. рублей. Около двух миллионов человек в 69 регионах получили новые возможности для развития и самореализации.

Кроме того, в рамках нацпроекта «Культура» реализуется мероприятие по строительству центров культурного развития в городах с числом жителей до 300 тысяч человек. В 2020 году разработано 8 типовых комплектов документации. В этом году начаты работы по строительству 8 ЦКР, первые два центра будут открыты уже в 2022 году, а до конца 2024 года будет построено 39 центров культурного развития.

Отдельно Министр остановилась на мероприятиях по созданию современных общедоступных библиотек, пользующихся огромной популярностью у жителей разных возрастов. На данный момент создано 306 модельных библиотек в 73 субъектах Российской Федерации. Только в 2020 году открылись 172 модельные библиотеки вместо 110 запланированных. В 2021 году планируется модернизировать еще 151 учреждение.

Все больше регионов сами выходят с инициативой создания модельных библиотек: о востребованности проекта говорит и взрывной рост посещений – в 2020 году их количество возросло на 18% и составило более 3 млн человек.