Путин предложил направить 24 млрд руб на обновление сельских домов культуры и музеев

Такое предложение президент России сделал в ходе своего послания Федерального собрания в среду.

В ближайшие три года президент предлагает направить 24 млрд руб на обновление библиотек, домов культуры и музеев, находящихся в сельской местности и малых исторических городах нашей страны.

«Это направление является чрезвычайно важным», — подчеркнул глава государства.

В России с января 2020 года действует госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий». Документ рассчитан на срок до конца 2024 года. В связи с высокой востребованностью программы Минсельхоз России разрабатывает ее продление до 2030 года.