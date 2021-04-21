В Москве откроется 46-й Российский антикварный салон

Местом проведения мероприятия станет московский Гостиный двор.

В этом году салон будет идти с 21 по 25 апреля. В него войдет программа «Арт Москва», сообщил создатель программы Василий Бычков.

По его словам, организаторы традиционно представили на ярмарке блестящий срез антикварного рынка, пригласив к участию выдающихся деятелей современного искусства. На этот раз ярмарка станет экспериментом, показывающим движение к нивелированию границ между старым классическим искусством и современным.

Из-за пандемии в 2020 году Российский антикварный салон дважды переносил выставку. В этом году ярмарка будет включать разделы «Contemporary Art/Design», «Антиквариат», «Ретроавтомобили» и «Ювелирное искусство».

«Сегодня на нашей площадке 200 участников. Первыми располагаются галереи классического искусства, далее раздел современного искусства, в котором 30 очень уважаемых галерей. Наша гордость последних лет — ювелирная улица, в которой 18 российских ювелирных домов», — рассказал Бычков.

В экспозиции примут участие зарубежные гости из США, Швейцарии, Франции и Белоруссии. Из российских городов представлены Москва, Петербург, Краснодар, Екатеринбург, Пермь, Самара и другие.