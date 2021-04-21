Выставка «Охотники за искусством» в Москве представит работы Малевича и Шагала

Об этом рассказала директор Музея русского импрессионизма Юлия Петрова.

Выставка откроется в среду и будет работать до 29 августа. На ней будут представлены предметы искусства, переданные из собраний коллекционеров времен оттепели в Москве и Ленинграде.

Экспозиция получилась очень насыщенной материалом, отметила глава музея. Здесь будут представлены 14 коллекций. Каждой коллекции посвящен отдельный раздел выставки.

Живописные и графические работы дополняются портретами коллекционеров в стиле комикса, которые создала художница Мария Пономарева, также каждому собирателю будет посвящено эссе искусствоведа Софьи Багдасаровой.

Коллекции взаимно проникают друг друга, создавая целостное пространство, отметила куратор выставки Анастасия Винокурова.

В числе московской школы коллекционеров будут представлены врачи Арам Абрамян и Александр Мясников, дипломат Владимир Семенов, востоковед Игорь Семенович, экономист Яков Рубинштейн и другие. Удачей стала возможность показать коллекцию Алексея Стычкина, переводчика, который работал в Госкино и в ООН, отметила глава музея.