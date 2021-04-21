В Казани открывается фестиваль современной музыки имени Софии Губайдулиной «Concordia»

Международный смотр начнется в десятый раз 21 апреля, сообщили организаторы.

Проект отмечает юбилей, и в четырех концертах прозвучат сочинения композиторов ХХ и ХХI веков: Шостаковича, Мансуряна, Головина. Первый концерт посвящен памяти ушедших год назад мэтров – Сергея Слонимского и Кшиштофа Пендерецкого.

Польский классик, побывав в гостях у Госоркестра Республики Татарстан в 2017 году, отметил: «Я счастлив и по-настоящему восхищен этим оркестром. Они превосходно играют и понимают мою музыку. Возможно, для многих она сложна, но ГСО РТ чувствуют дух моей музыки, а это редко бывает».

Основатель фестиваля – руководитель ГСОР РТ Александр Сладковский с самого начала заявил свое кредо: «Конкордия» — это не фестиваль эпатажа и музыки, которую люди сейчас воспринимать не могут». Поэтому в программу включены и произведения Барбера, Бартока, Хинастеры, Кодаи, Глазунова, Баснера – многие из них не звучали в Казани никогда.

В концертах 21, 24, 30 апреля и 19 июня на сцену БКЗ имени С. Сайдашева выйдут Сергей Догадин (скрипка), Алена Баева (скрипка), Филипп Копачевский (фортепиано), а также дирижеры – Владимир Альтшулер, Гавриэль Гейне, Фабио Мастранджело и Александр Рудин, который также выступит и как солист-виолончелист.

Из-за пандемии фестиваль с осени был перенесен на весну, но организаторы сочли своим долгом отдать слушателям запланированные ранее концерты. Впереди – юбилей Софии Губайдулиной, которую музыканты ждут на родине и готовят новый фестиваль в честь самобытного композитора-новатора.

«Ваше стремление поддержать современное искусство и дать проекту название «Сoncordia», то есть согласие, примирение – это очень важный, хотя и непростой шаг, – подчеркнула Губайдулина. – Уверена, что слушатели Казани отзывчивы к тому, что чувствуют и предлагают современные художники. Для меня этот фестиваль – событие и большая надежда».

Фото предоставлено организаторами.