Продюсер Александр Роднянский предрек «Оскар» фильму «Земля кочевников»

Об этом кинопроизводитель заявил в беседе с радио «Комсомольская правда».

Выбор фильмов в этом году стал довольно необычным, словно на фестивале независимого кино, отметил Роднянский. Это объясняется тем, что из-за пандемии коронавируса многие крупные киностудии были вынуждены отложить большинство своих релизов до следующего года, пояснил продюсер.

Все понимают, что главный «Оскар» в 2021 году будет присужден фильму «Земля кочевников», считает Роднянский. По его словам, актриса Фрэнсис Макдорманд, вероятно, получит свою третью статуэтку.

Приз за лучший международный фильм, скорее всего, получит картина «Еще по одной» Томаса Винтерберга, считает эксперт.