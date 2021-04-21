Instagram заявил о принадлежности авторских прав на гимн России немецкому сериалу

На этом основании соцсеть заблокировала видеоролик депутата из Анапы, выложившего свое пение под гимн.

Утром 20 апреля депутат из Анапы Амазасб Эйриян ехал на машине, слушая радио, подпел гимну Российской Федерации. Депутат записал это на видео и выложил в Instagram.

Однако сервис решил, что пользователь тем самым нарушил авторские права, так как настоящим владельцем гимна РФ является немецкая мыльная опера Alles was zählt (нем. «Все, что имеет значение»), вышедшая на экраны еще в нулевых.

Instagram тут же удалил ролик, сообщив пользователю о нарушении авторских прав. Возмущенный парламентарий рассказал об истории в своем блоге.

В ответ Роскомнадзор в свою очередь потребовал от Facebook, куда входит Instagram, снять ограничения с гимна России.

Ранее YouTube вынес предупреждение одному из блогеров за использование российского гимна. Права на него, по заключению видеохостинга, принадлежат американской компании BMI, защищающей интеллектуальную собственность в США. Вмешательство Роскомнадзора привело к тому, что Google, куда входит YouTube, признал ошибку.