В Петербурге открылась выставка «Космос между мечтой и политикой»

Об этом пишут «Санкт-Петербургские ведомости».

Выставка открылась в Музее политической истории России и приурочена к 60-летию полета Юрия Гагарина. Экспозиция подготовлена совместно с московским Музеем космонавтики.

Первая мировая выставка межпланетных механизмов и аппаратов состоялась в 1927 году в Москве, напоминает издание. Одним из ее организаторов стал инженер Александр Федоров, продемонстрировавший свою модель атомно-ракетного корабля. Показ имел большой успех, сохранилось несколько интересных фотографий, некоторые из которых представлены на выставке, пишет газета.

В числе редких фотографий, которые были сделаны в Германии в сентябре 1945 года, – Сергей Королев, стоящий у немецкой ракеты ФАУ-2, а также подготовка демонстрационного пуска этой ракеты, который организовали союзники по антигитлеровской коалиции.

К августу 1957 года относится снимок «Межконтинентальная баллистическая ракета Р-7 на стартовой площадке». В те годы в казахстанской степи началось строительство сверхсекретного объекта «Тайга», сегодня известного как космодром «Байконур».

С этими и другими интересными фотоснимками могут ознакомиться гости Музее политической истории России в Петербурге.

Фото: spbvedomosti.ru