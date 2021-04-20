Ирландский фермер наткнулся на древнюю гробницу, археологи держат ее в секрете

Открытие сделали на полуострове Дингл на юго-западе Ирландии.

Во время полевых работ местный фермер наткнулся на каменную плиту на своем участке. Чтобы довести работы до конца, он сдвинул ее при помощи техники. Однако под ней оказалась большая камера, облицованная изнутри аналогичными плитами.

Фермер понял, что нашел древнее сооружение, и обратился к местным властям, а те вызвали археологов. Изучив находку, ученые пришли к выводу, что перед ними древняя гробница, избежавшая разграбления с древнейших времен.

В ходе осмотра археологи обнаружили еще одну камеру, примыкающую к основной сбоку. При этом большая часть гробницы все еще находится под землей, ученым предстоит раскопать и изучить ее.

По оценкам экспертов, учитывая расположение и форму гробницы, она может быть датирована как минимум бронзовым веком (2000 — 500 лет до нашей эры). Однако ряд необычных элементов, в том числе конструкция гробницы, может относить ее к еще более древним временам. Ученые потребовали сохранить местонахождение находки в секрете, чтобы избежать ее разграбления археологами-любителями и просто вандалами.

Фото: rte.ie