Фильм «Отец» пользуется повышенным спросом в кинотеатрах Москвы

Об этом сообщили в пресс-службе кинотеатра «Художественный».

За 5 дней проката только в этом кинотеатре фильм с участием Энтони Хопкинса собрал более 2,7 млн рублей, сообщили в пресс-службе. Прокат российской премьеры драмы Флориана Зеллера начался 9 апреля, собрав рекордную сумму, составляющую 15% от сборов фильма по всей России, и до сих пор остается лидером спроса зрителей.

В «Художественном» кинозрители смогли увидеть фильм на неделю раньше начала проката, стартовавшего по России 15 апреля. Фильм получил номинацию на «Оскар» в 6 категориях, в том числе «Лучший фильм», отметили в кинотеатре.

Распространением ленты в России занимается компания «Русский репортаж».

Кинотеатр «Художественный» стал площадкой номер один и для других картин, неочевидных в коммерческом плане, отметил директор кинотеатра Стас Тыркин. В их числе — драма «Минари», номинированная на несколько Оскаров, а также российский триллер «Маша», награжденный призом за лучший дебют на фестивале «Кинотавр».



