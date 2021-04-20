Голландский музей выплатит €200 тыс. наследникам еврейского промышленника

Об этом сообщает ARTnews.

На фоне идущих в Нидерландах дебатах о реституции музей Fundatie в Зволле, расположенный неподалеку от Амстердама, решил выплатить компенсацию наследникам владельца картины, находящейся в собрании музея.

Наследники еврейского промышленника Ричарда Земмеля получат от музея €200 тыс. после их заявлений о том, что его принудили продать картину Бернардо Строцци «Христос и самарянка у колодца» (1635) после прихода к власти нацистов в 1933 году.

Взамен музей сможет оставить полотно в своей коллекции. Музей Fundatie является негосударственным, поэтому Министерство культуры Нидерландов не может вмешиваться в это соглашение, хотя оно не соответствует правительственным рекомендациям 2013 года о том, что музеи Нидерландов не обязаны выплачивать компенсации в спорах с наследниками.

В 2020 году политик Якоб Конштамм, изучив эти рекомендации, призвал Комиссию по реституции «стать более эмпатичной» и отказаться от формализма, перестав позволять музеям ставить свои интересы выше, чем интересы заявителей.