Фильм «Горянки» студии Горького победил на Фестивале документального кино в Сиднее

Картина поднимает вопросы столкновения феминизма, национальных традиций и религии.

Картина Марьям Махиевой получила главный приз и признана лучшим полнометражным фильмом на фестивале документальных фильмов Doc. Sydney в Австралии. Об этом рассказали в пресс-службе Киностудии имени Горького.

По словам гендиректора студии Юлианы Слащевой, коллектив изначально верил, что фильм Махиевой буквально обречен на успех не только на смотрах, но и у широкой публики. «Это невероятно красивый, добрый фильм, при этом современный и актуальный, в нем легко поднимаются сложные темы феминизма, национальной и социокультурной идентичности», — сказала Слащева.

Картина режиссера из Кабардино-Балкарии рассказывает о нескольких женщинах Северного Кавказа, ставших успешными людьми. Одна из них не раз ходила на Эльбрус, другая является главой собственной лаборатории.

Фильм был создан Киностудией Горького при поддержке Минкультуры России с участием фонда Генриха Белля.



