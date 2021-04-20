Путин написал предисловие к книге немецкого режиссера «Научиться любить Россию»

Презентация российского издания книги прошла во вторник в ТАСС.

Пропагандистские стереотипы и клише о России далеки от того, как ее реально воспринимают иностранцы, говорится в предисловии за авторством президента РФ Владимира Путина. По словам российского лидера, посетившие нашу страну зарубежные гости стараются объективно оценивать и ее проблемы, и ее достижения.

Предисловие главы российского государства Владимира Путина было написано специально для российского издания книги немецкого режиссера и культурного менеджера Ханса Йоахима Фрая «Научиться любить Россию». Путин подчеркнул, что книга немецкого общественного деятеля дает отечественному читателю возможность увидеть глазами иностранца современную жизнь нашей страны, ее ценности и устремления.

«Ощутить, насколько искусственные, навязанные стереотипы и пропагандистские клише далеки от реального восприятия людей, посетивших Россию, стремящихся объективно оценить ее проблемы и ее достижения», — подчеркнул президент.

По словам Путина, Фрай является искренним другом и глубоким знатоком российских традиций и истории. Немецкий деятель культуры делают очень многое для продвижения гуманитарного сотрудничества двух стран, эта творческая работа режиссера отразилась на страницах его книги, подчеркнул президент.

Тесное переплетение двух великих европейских культур, немецкой и российской, помогло осмыслить наиболее драматичные страницы прошлого двух стран, решив сложнейшую задачу примирения после Второй Мировой войны, написал президент.

Йоахим Фрай — режиссер и художественный руководитель «Сириуса» — Фонда «Талант и успех» в Сочи. Также является советником гендиректора Большого Театра.

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