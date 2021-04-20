В Пензе «озолотили» памятник Ленину ко дню его рождения

Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

Инициатива покрыть скульптуру вождя революции принадлежит членам местного обкома КПРФ. Активисты отремонтировали памятник советскому вождю в сквере на улице Дружбы.

В интервью изданию глава пензенского отделения партии Георгий Камнев рассказал, что деньги на ремонт собрали сами коммунисты. Бюджетные средства не привлекались, подчеркнул он.

Стоимость работ обошлась примерно в 80 тыс. рублей, пояснил Камнев. По его словам, участники акции «воздали должное вождю».

«Мы сделали хорошее дело. Там стоял уже развалившийся памятник, никто на него не хотел выделять денежные средства», — пояснил лидер местных коммунистов. Камнев выразил надежду, что инициатива привлечет внимание местных жителей и к скверу, где находится памятник, побудив их привести в порядок и его.

Кроме окраски памятника, коммунисты отремонтировали и его постамент, заменив старую плитку и выложив основание из кирпича. Работы длились около месяца. Памятник обновили ко дню рождения Владимира Ленина, который отмечается 22 апреля.