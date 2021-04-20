Любимова объявила о начале строительства центров культурного развития в регионах

Первые центры появятся в 2022 году, рассказала министр культуры.

В ходе заседания итоговой коллегии ведомства министр культуры Ольга Любимова сообщила, что в рамках программы развития центров культурного развития разработано уже 8 типовых проектов для городов, в которых живет до 300 тыс. человек.

Первые два центра культурного развития появятся до 2022 года, сообщила министр. В планах ведомства — строительство еще 39 таких же центров. Планируется, что они будут созданы до конца 2024 года.

В течение года будет проведен капремонт не менее 9 детских театров и 4 ТЮЗов, сообщила Любимова. В стране сейчас 168 детских театров, в том числе ТЮЗы, молодежные театры и театры кукол, напомнила министр. Из них 13 уже успешно открыты после модернизации, на которую было выделено порядка 795 млн рублей из федерального бюджета, сообщила министр.



