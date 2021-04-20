Рэпер Снуп Догг сыграет вампира в комедийном триллере Netflix

Музыкант согласился войти в команду создателей картины, сообщает The Hollywood Reporter.

В состав съемочной группы комедийного триллера «Дневная смена» от стримингового сервиса, кроме хип-хоп-исполнителя, вошла также звезда сиквела «Неоспоримый» Скотт Эдкинс, пишет ФАН.

Фильм будет рассказывать о фантастических вампирах — трудолюбивый отец мечтает обеспечить восьмилетней дочери счастливое будущее, однако его зарплаты уборщика на это не хватает. Тогда он становится агентом под прикрытием, начиная работать охотником на вампиров.

Режиссером сериала станет дебютант Дж.Дж. Перри, в главных ролях сыграют Карла Соуса, Джейми Фокс, Стив Хауи и Дейв Франко. Дата выхода фильма на экраны пока не сообщается.