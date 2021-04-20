Дом творчества «Переделкино» станет местом для жизни и творчества писателей и поэтов

Об этом сообщили в пресс-службе учреждения в разговоре с ТАСС.

Дом творчества открывает прием заявок на бесплатное участие в резиденциях. Подать заявку могут литераторы, переводчики и художники, говорится в сообщении.

«Литераторы, переводчики, художники смогут принять участие в резиденциях с предоставлением проживания, питания и рабочих пространств», — рассказали в пресс-службе.

Организаторы решили возродить историческое предназначение Дома творчества, бывшего местом работы авторов и создания новых произведений. В ХХ веке сюда приезжали в основном писатели, поэты и переводчики, а сейчас новые резиденции станут лабораторией для творческих и исследовательских проектов, связанных со словом, цитирует пресс-служба слова руководителя Дома творчества Дарьи Беговой.

Программа резиденций стартует в июне. В Доме творчества смогут жить и работать писатели, драматурги, поэты, сценаристы, переводчики и авторы документальной литературы. Организаторы готовы рассмотреть заявки от художников и музыкантов, а также музейных кураторов, авторов digital-проектов и организаторов книжных мероприятий.



