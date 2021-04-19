Во Франции нашли парное захоронение сидящих людей возрастом 11000 лет

Открытие сделала команда французских археологов из Национального института превентивных археологических исследований INRAP .

Ученые изучили погребение эпохи мезолита, обнаруженная на юго-западе страны. Погребение привлекло особенное внимание ученых, так как оказалось парным — в нем были захоронены одновременно два человека.

Радиоуглеродное датирование установило, что люди были преданы земле 9000 лет до нашей эры, в эпоху раннего мезолита. Известняковая основа снизила кислотность почвы, поэтому два скелета хорошо сохранились.

Погребенные были уложены на дно небольшой ямы диаметром меньше метра и глубиной в один метр. По мнению ученых, покойники были положены в яму сидя, как это делалось обычно в то время. Яма была засыпана пеплом, включавшим фрагменты кремня и окатыши охры, говорящие р характере погребального ритуала.

Ученые ведут анализ грунта, чтобы установить, были ли покойные предварительно помещены в контейнер из органического материала типа дерева или кожи, не сохранившийся до наших дней. По завершении раскопок кости будут изучены в лаборатории, где антропологии установят возраст и пол погребенных, а также историю их болезней или травм. Предполагается, что анализ ДНК расскажет о происхождении людей, отмечается в сообщении.



