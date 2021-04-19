Мишустин поздравил с юбилеем директора музея-заповедника «Михайловское»

Поздравительная телеграмма опубликована на сайте правительства России.

Директору государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевичу исполнилось 60 лет. Под руководством Васильевича в музее идет большая научно-исследовательская деятельность, возрождение интерьеров старинных усадеб и купеческих дворов, а также произведений церковного искусства, подчеркнул премьер.

Благодаря Василевичу Знаменитые исторические памятники и ценные экспонаты обретают вторую жизнь, говорится в обращении. Глава кабинета министров пожелал директору заповедника крепкого здоровья, благополучия, а также новых проектов.

Георгий Василевич родился 19 апрель 1961 года. Стал директором музей Михайловского Псковской области в 1994 году.