Звезда сериала «Великолепный век» заявила, что в ее жилах течет русская кровь

Актриса по-русски призналась в любви к России, сообщили в пресс-службе Synergy Woman F orum.

Турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли известна зрителям по роли Хюррем Султан, которую она исполнила в популярном историческом сериале. Планировалось, что актриса лично приедет на мероприятие, которое посвятили женщинам, меняющим мир вокруг себя.

Однако Узерли не смогла приехать по семейным обстоятельствам и пообщалась с гостями форума по видеосвязи. Одним из главных вопросов, которые задали актрисе, стало ее отношение к России. И тут выяснилось, что артистка несколько раз была в Москве и Санкт-Петербурге. По ее словам, она была очень рада своему путешествию и любит обе российские столицы.

«Это прекрасная страна», — сказала она. «Я люблю тебя! — сказала актриса по-русски, добавив, что еще может сказать: — Меня зовут Мерьем, я из Берлина, как дела?»

Мерьям Узерли призналась, что делала недавно ДНК-тест и обнаружила, что в ее жилах течет и русская кровь. «Оказалось, что у меня на 12% русская ДНК, это так забавно и необычно», — сказала актриса.

Кадр из сериала «Великолепный век»