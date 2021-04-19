Российский фильм о красноярском микрохирурге взяли на кинофестиваль в США

Смотр независимого кино пройдет в Филадельфии в мае, сообщили в пресс-службе Киностудии имени Горького.

Фильм «Верните мои руки» режиссера Константина Селина рассказывает о заслуженном враче РФ, микрохирурге Вадиме Кеосьяне, специализирующемся на реплантации отрубленных или отрезанных пальцев и кистей рук.

«Наш фильм человечный и невероятно актуальный», — отметила гендиректор продюсерского центра студии Асмик Мовсисян. Сегодня труд врачей оказался на виду, и люди стали больше интересоваться самоотверженной работой медицинских работников, сказала она.

Фильм, который будет идти на смотре с субтитрами на английском, позволит американцам увидеть мир российской медицины и микрохирургии изнутри, проследив за драмой одного человека, становящегося пациентом в результате несчастного случая. Ранее картина стала лауреатом программы неигрового кино на российском кинофестивале «Окно в Европу».



