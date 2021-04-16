О смерти британского танцовщика сообщили на странице королевского театра Ковент-Гарден в Twitter со ...
О смерти артистки сообщил ее супруг — актер и продюсер Дэмиен Льюис.
Обращение министра культуры России приводит пресс-служба ведомства.
Легендарный актер пообщался с газетой «Известия».
Текст документа размещен в электронной базе нижней палаты парламента в пятницу.
Телеграмма главы кабинета министров опубликована на сайте правительства.
Экспозиция заработала на площадке KGallery, сообщили в пресс-службе учреждения.
Актер присоединился к кастингу проекта, сообщило издание Deadline.
О смерти Кулиева сообщил национальный Союз кинематографистов.
В основу постановки легли рассказы писателя, сообщили в пресс-службе театра.
Актер исполнит главную роль в боевике «Память», сообщает Collider.
Хоровые работы композитора за последние 20 лет объединены в сборнике «Родион Щедрин. Век XXI».
На сцене Большого концертного зала «Октябрьский» выступит российский пианист Денис Мацуев.
Проект представлен восемью египетскими архитекторами.
Найденный артефакт является одним из самых ранних образцов использования алфавита.
Об этом сообщила пресс-служба смотра.
Музыканты отправятся на гастроли по городам России с концертной версией мюзикла Todd.
Смерть актрисы наступила еще 13 апреля, однако об этом узнали только сейчас.
Находку сделали неподалеку от городка Скарборо.
Об этом рассказала журналистам председатель Ивановской областной думы Марина Дмитриева.
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