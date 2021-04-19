Главную награду фестиваля фильмов о космосе «Циолковский» получила картина «Проксима»

Об этом журналистам рассказали в пресс-службе смотра.

Кинодраму «Проксима» поставил режиссер Алис Винокур. Награду ему вручил российский кинорежиссер Тимур Бекмамбетов.

По сюжету, главная героиня фильма, французская женщина-астронавт, готовится к полету на МКС с космодрома Байконур в 2030 году. Кроме тяжелых физических нагрузок, ей предстоит эмоциональное испытание в связи с расставанием с дочерью: они будут в разлуке почти год, пока будет длиться миссия.

Премьера фильма состоялась во Франции в сентябре 2019 года. Драма также была показана на фестивалях в Сан-Себастьяне и Торонто.

Фестиваль фильмов о космосе «Циолковский» проходил в Калуге с 12 по 17 апреля.