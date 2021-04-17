Сыгравшая Анну Каренину в британском сериале актриса Хелен Маккрори умерла в 52 года\

Кадр из к/ф «Доктор Кто».

О смерти артистки сообщил ее супруг актер и продюсер Дэмиен Льюис.

Британская актриса, сыгравшая главную роль в телесериале «Анна Каренина» (2000) и Нарциссу Малфой в фильмах про Гарри Поттера и, ушла из жизни из-за тяжелой онкологической болезни.

«С разбитым сердцем я вынужден сообщить, что красивая и сильная женщина, которой была Хелен Маккрори, ушла из жизни после героической борьбы с раком», — рассказал Льюис. По его словам, артистка умерла у себя дома, окруженная любящими друзьями и членами семьи.

«Она умерла также, как и жила — бесстрашно», — рассказал вдовец.

Маккрори родилась и выросла в Лондоне. Актриса получила известность по фильму «007: Координаты Скайфолл» (2012) из серии лент о спецагенте Джеймсе Бонде. Также снималась в сериале «Острые козырьки» (2013) и в фильме «Хранитель времени» (2011).

Актриса также сыграла супругу экс-премьера Великобритании Тони Блэра Шери в байопике «Королева» (2005).

Маккрори играла в постановках по произведениям Чехова. В лондонском театре «Алмейда» она исполняла роль в постановке «Дядя Ваня», в Театре Королевской биржи в Манчестере — в спектакле «Чайка».