В Госдуму внесли законопроект о бесплатном втором высшем творческом образовании

Фото: duma.gov.ru

Текст документа размещен в электронной базе нижней палаты парламента в пятницу.

Законопроект предусматривает наделение граждан, имеющих высшее образование, правом получить еще одно высшее образование за счет бюджета по образовательным программам в области искусств.

В случае одобрения Госдумой поправки будут внесены в закон «Об образовании». Авторы инициативы указывают, что сегодня гражданам РФ гарантирована возможность получения первого бесплатного высшего образования. Однако в творческие профессии люди часто приходят уже в зрелом возрасте, получив в молодости высшее образование по другой специальности, отмечается в пояснительной записке к проекту закона.

В связи с этим в правительстве предлагают дать гражданам, имеющим высшее образование, право получать на конкурсной основе второе или последующее высшее образование за счет средств федерального бюджета. В этом случае им станут доступны образовательные программы в области искусств.

Специальности и направления подготовки граждан в таких случаях утвердит Правительство РФ. Кабинет министров утвердит порядок принятия таких граждан на обучение за счет федерального бюджета, а также перечень образовательных организаций, предоставляющих такое обучение.