Советский и азербайджанский актер и режиссер Эльдар Кулиев умер в 80 лет

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Артист скончался 16 апреля в Баку.

О смерти Кулиева сообщил национальный Союз кинематографистов.

В день своего 80-летия, 18 января 2021 года, Кулиев был доставлен в больницу с сердечным приступом. Через месяц его выписали, однако состояние режиссера вскоре ухудшилось, 9 апреля его вновь доставили в больницу. Врачи не смогли справиться с недугом, и режиссер скончался.

Эльдар Кулиев родился 18 января 1941 года в Баку. Окончив ВГИК в 1966 году, работал на «Азербайджанфильме».

Режиссер дебютировал в кино в 1969 году, сняв психологическую драму «В этом южном городе» по сценарию Рустама Ибрагимбекова. Затем были фильмы «Счастья вам, девочки», «Бухта радости», «Низами», «Бабек» и другие.

Появлялся на экране в качестве актера в роли босса мафии в мелодраме «Мой белый город», а также в криминальном сериале «Граф Крестовский».