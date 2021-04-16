Московский детский театр теней представит спектакль «Так и не написанная история» по Достоевскому

Фото: teniteatr.ru

В основу постановки легли рассказы писателя, сообщили в пресс-службе театра.

Теневой спектакль стал вольной фантазией постановщиков на мотивы рассказов Достоевского «Мальчик у Христа на елке» и «Елка и свадьба», рассказали в пресс-службе.

Достоевского считают сложным и совсем не детским писателем, однако театр решился сломать этот стереотип, отмечается в сообщении. Театр предлагает познакомиться с творчеством великого русского писателя, начиная с небольших рассказов, бережно вводя юных зрителей в мир идей, образов и ценностей Достоевского.

В центре спектакля находится фигура писателя, который сыгран живым планом. Стоя за конторкой, Достоевский пытается сочинить рассказ, вспоминая о своем детстве, о влюбленности к девочке из богатого дома. Возникающие в его памяти образы появляются на теневых экранах.

Благодаря этому зрители получат возможность заглянуть в окна Петербурга XIX века, в роскошные залы и бедные каморки, в творческую мастерскую писателя, где живут своей жизнью его рукописи и черновики.

В спектакле заняты актеры Раиса Граневская, Виктор Скрябин, Людмила Фуфаева и другие. Премьерные показы постановки пройдут с 16 по 18 апреля