Открытие сделала международная команда археологов.
Об этом президент России заявил в ходе совместного заседания президиума Госсовета и Агентства страте...
Крупное кладбище было найдено на северо-западе страны в провинции Шэньси.
Отчетно-выборная конференция состоится в 11 часов 19 апреля 2021 года в Большом зале Дома актера, со...
Первой площадкой смотра стал Хабаровский музыкальный театр, передает ТАСС.
Об этом сообщила пресс-служба учреждения.
Народный артист России заявил об этом в разговоре с агентством «Москва» в четверг, 15 апреля.
Критике подвергся чернокожий британский актер Идрис Эльба, пишет The Times.
Об этом сообщает в четверг пресс-служба видеосервиса Start.
Экспозиция откроется 15 апреля в Художественной галерее МВК «Музей Норильска», сообщает пресс-служба...
Об этом сообщили в пресс-службе компании-дистрибьютора «Белые ночи».
Экспозиция иллюстраций откроется в парке в субботу, 17 апреля, сообщили организаторы.
Об этом рассказала режиссер спектакля Марина Брусникина в разговоре с агентством ТАСС.
Актер порассуждал о главных проблемах русского народа в интервью Ирине Шихман для YouTube-шоу «А пог...
Площадка вновь заработает на площади Искусств в Парке Горького в мае, сообщили организаторы.
Акция состоится 24 апреля 2021 года, сообщили организаторы.
Об этом сообщил журналистам худрук театра Виктор Рыжаков.
Об этом сообщила пресс-служба организаторов форума.
Об этом сообщают организаторы фестиваля.
Цена продажи полотна вдвое превысила ожидаемую, сообщили в аукционном доме Christie's.
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