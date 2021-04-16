В Британии нашли древнеримский «клуб джентльменов»

Фото: Historic England

Находку сделали неподалеку от городка Скарборо.

Ученые нашли руины древнеримского здания, планировку которого можно назвать уникальной. Открытие сделали на территории графства Северный Йоркшир на начальном этапе жилищного строительства.

Готовя площадку для котлована под фундамент будущего здания, рабочие наткнулись на каменную кладку и вызвали специалистов. Прибывшие на место археологи заявили, что найденный объект является не только величественным древнеримскими строением, но и уникален по своей планировке.

Вилла состояла из огромного круглого дома, расположенного в центре, и крестообразно примыкавших к нему прямоугольных строений. Такая планировка ранее никогда не встречалась на римских постройках в Британии.

В настоящее время эксперты анализируют сведения о других известных европейских древнеримских виллах. По мнению некоторых, объект, найденный близ Скарборо, может оказаться нетипичным для всей Римской империи.

Как показали раскопки, центральное здание виллы имело правильную круглую форму, совершенно не типичную для аналогичных строений тех времен. Возможно, здание представляло собой большую круглую башню. Одна из примыкавших к ней построек оказалась римской баней — термой, в которую можно было пройти прямо из основного здания.

По одной из версий, комплекс мог принадлежать богатому и статусному землевладельцу. Некоторые находки свидетельствует, что через какое-то время после постройки здание могло использоваться как религиозное помещение, несмотря на то, что к нему примыкала баня. В итоге британские археологи пришли к версии, что здание могло быть чем-то вроде древнего «клуба джентльменов», где проходили встречи представителей элиты.