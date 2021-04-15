Перед реконструкцией Большой сцены Театр им. Сац проведет фестиваль семейных спектаклей

Фото: Театр Сац

Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

Детский музыкальный театр имени Н. И. Сац ждет важное событие — реконструкция Большой сцены. Благодаря этой реконструкции у театра появится возможность использовать современную театральную технику, которая позволит поднять постановки на новый уровень.

Перед реконструкцией в апреле и мае у зрителей все еще есть возможность посмотреть спектакли на Большой сцене театра. В этот период театр решил пригласить их на Фестиваль спектаклей Большой сцены для всей семьи.

16 апреля будет представлена опера С. Прокофьева «Любовь к трем апельсинам». 17 апреля гости увидят оперу-сказку Е. Подгайц «Дюймовочка». 18 апреля театр представит балет Чайковского «Лебединое озеро», 23 апреля — балет А. Хачатуряна «Маскарад».

24 апреля театр представит восточную музыкальную сказку С. Вареласа «Волшебная лампа Аладдина». 25 апреля зрители могут прийти на мюзикл И. Якушенко «Волшебник Изумрудного города». Об этих и других предстоящих мероприятиях можно узнать на сайте театра.