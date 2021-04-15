В Би-би-си раскритиковали главного героя «Лютера» как «недостаточно черного»

Кадр из сериала

Критике подвергся чернокожий британский актер Идрис Эльба, пишет The Times.

Глава департамента BBC по этническому разнообразию Миранда Уэланд заявила, что герой Эльбы Лютер является «недостоверным» образом выходца из Африки. По ее мнению, Эльба в сериале ведет себя в основном как «обычный белый», отражая свою принадлежность к расовому меньшинству только формально.

По мнению Уэланд, Лютер избегает друзей своей расы и не употребляет демонстративно традиционные блюда кухни Карибских островов. Создателям сериала необходимо более тщательно подойти к проработке главного героя, чтобы он выглядел не столь дистанцированным от своих корней, потребовала эксперт.

Однако пользователи соцсети Twitter обвинили Уэланд в расизме. По их мнению, она отталкивается от расхожих стереотипов, которые, скорее, дискредитируют чернокожее население.