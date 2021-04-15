Русский музей представит в Норильске выставку «Строители новой жизни»

А.А. Вольтер. Ударник (Строитель социализма). 1932

Экспозиция откроется 15 апреля в Художественной галерее МВК «Музей Норильска», сообщает пресс-служба музея.

Выставка посвящена искусству социалистического реализма 1930–1950-х годов. На экспозиции будут представлены 24 произведения живописи из собрания Государственного Русского музея, в том числе работы Исаака Бродского, Константина Юона, Александра Самохвалова, Александра Дейнеки, Аркадия Пластова и других крупнейших мастеров отечественного искусства первой половины ХХ века. Это второй выставочный проект Русского музея в Норильске в рамках межмузейного сотрудничества.

Советское изобразительное искусство прочно связано с понятием «социалистический реализм» — стилем, который монопольно господствовал более двух десятилетий, отметили в музее. Согласно партийным требованиям, все советские художники должны были придерживаться этого творческого метода, так как их произведения были призваны служить пропаганде социалистического строя, его побед и достижений.

На выставке в Норильске будут представлены произведения соцреализма 1930–1950-х годов — классика этого жанра. Это соцреализм с человеческим лицом: 24 произведения живописи 21 автора, в числе которых Исаак Бродский, Константин Юон, Александр Дейнека, Александр Самохвалов, Самуил Адливанкин, Израиль Лизак, Георгий Бибиков, Аркадий Пластов и другие.

Самая ранняя работа датируется началом 1930-х — «Литейщики» советского художника-графика и живописца Петра Осолодкова.