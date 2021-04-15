Фильм «Джетлаг» о ссоре, изменившей жизни влюбленных, выйдет на экраны России 17 июня

Кадр из фильма

Об этом сообщили в пресс-службе компании-дистрибьютора «Белые ночи».

На платформе more.tv несколько позже зрителям представят расширенную шестисерийную версию ленты.

«Джетлаг» — это эмоционально честный, временами романтичный и местами смешной взгляд на карьеру и отношения, секс и сексизм, путешествия, муки творчества и поиски себя в огромном мире», — приводятся в сообщении слова режиссера проекта Михаила Идова. По его словам, перед создателями картины стояла правда «поймать за хвост эмоциональную правду происходящего».

Героями картины стали влюбленные, после ссоры в аэропорту отправляющиеся в разные концы света. Девушка попадает на съемочную площадку в Берлине, где становится соавтором фильма, а молодой человек улетает в Таиланд, хотя все еще мечтает вернуть свою половинку.

Создатели фильма стремились осветить жизнь людей, которые «летают лоукостерами, зато повсюду», и чувствуют себя гражданами мира, снимая «двушку в хрущевке в спальном районе».

В кинокартине сыграли Филипп Авдеев, Ирина Старшенбаум, Полина Ауг, Ксения Раппопорт и другие.