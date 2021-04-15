Козловский обвинил русских в нетерпимости и заскорузлости

Кадр из к/ф «Викинг».

Актер порассуждал о главных проблемах русского народа в интервью Ирине Шихман для YouTube-шоу «А поговорить?».

Нетерпимость, консерватизм и «заскорузлость» — основные проблемы русских людей, которые мешают стране стать прогрессивной, считает Данила Козловский. По его словам, эти качества не дают людям адекватно принимать реальность и воспринимать новые проявления жизни.

«Мы плохо принимаем новое, и всячески начинаем с этим конфликтовать, видеть в этом врага», — считает артист. По его мнению, именно эти качества мешают России стать прогрессивным государством, пишет ФАН.

Козловский уверен, что можно сочетать любые качества, при этом оставаясь верным традиционным ценностям. В то время как многие отказываются говорить о проблемах своего народа и обвиняют других в антипатриотических заявлениях, актер считает, что нужно уметь признавать собственные ошибки и недостатки.

«Это далеко не новая мысль, но она правильная», — заявил артист. По его словам, русским не надо бояться говорить о своих недостатках. «Не бояться ставить перед собой зеркало, смотреть и говорить: «Давайте попробуем исправить», — рассуждает он.