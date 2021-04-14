Героиня советской мелодрамы поделилась своими сомнениями в разговоре с Федеральным агентством новост...
О смерти кинодраматурга и члена Союза кинематографистов сообщается на официальном сайте Союза кинема...
Об этом сообщила кинокомпания «Централ Партнершип».
Предстоятель Русской православной церкви отметил многогранный талант артиста и силу его веры.
Об этом рассказал на пресс-конференции в ТАСС руководитель проекта Дмитрий Якунин.
Холм, возникший на месте древнего замка, был давно известен местному населению под «говорящим» имене...
О его смерти сообщили в пресс-службе Гильдии киноактеров России.
Об этом сообщил режиссер постановки Филипп Гуревич.
Об этом сообщает «Комсомольская правда — Кубань».
Премьерный показ обновленной версии пройдет в среду, сообщила пресс-атташе театра Татьяна Горина в р...
Картина основана на реальной истории команды добровольцев — ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС...
Мемориальный комплекс получил федеральный статус 13 апреля, сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.
Об этом сообщили в Министерстве культуры РФ
Государственный археологический музей-заповедник подготовил масштабную программу праздничных меропри...
Торжественная церемония передачи прошла в музее во вторник.
Об этом сообщается на сайте британской писательницы.
Об этом статс-секретарь — замминистра культуры РФ Алла Манилова сообщила на пресс-конференции в ТАСС...
Актер кино и театра скончался 13 апреля во Львове.
С соответствующим заявлением выступила первый секретарь австрийского посольства в Москве Николь Гриз...
Худрук театра Денис Азаров представил планы на нынешний сезон.
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