Минкультуры объявило конкурс концепций развития музея «Ростовский кремль»

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Государственный Ростово-Ярославский архитектурно-художественный музей-заповедник расположен на территории архитектурного ансамбля бывшего Ростовского архиерейского дома (Ростовского кремля), сформировавшегося благодаря строительной деятельности митрополита Ростовского и Ярославского Ионы III (Сысоевича) в 1670-1680-х годах.

В коллекцию и фонд музея входят 225 513 единиц хранения. Кроме этого, в структуре музея-заповедника имеются два обособленных подразделения — Музей крестьянина Елкина в поселке Борисоглебский и деревянная церковь Иоанна Богослова на Ишне, которая находится в селе Богослов Ростовского района Ярославской области.

Заявки на конкурс принимаются до 7 мая 2021 года. Очный этап рассмотрения концепций состоится 19 мая 2021 года в Минкультуры России.

С требованиями к профессиональному опыту и знаниям участников конкурса и требованиями к оформлению концепций можно ознакомиться, перейдя по ссылке.