Барбара Брыльска не верит в успех голливудского ремейка «Иронии судьбы»

Кадр из к/ф «Ирония судьбы, или С легким паром!»

Героиня советской мелодрамы поделилась своими сомнениями в разговоре с Федеральным агентством новостей.

В среду, 14 апреля, пресс-служба студии «Централ Партнершип» заявила о предстоящем начале съемок англоязычной версии советского фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!». Режиссером проекта стал Марюс Вайсберг, известный по кинокомедиям «Бабушка легкого поведения» и «Гитлер капут!».

Однако главная героиня «Иронии судьбы» 1975 года Барбара Брыльска усомнилась в возможности Голливуда повторить успех советского оригинала. Актриса не думает, что фильм вызовет у общества такой интерес, как первая картина, пишет ФАН.

«Не думаю, что будет такой успех и такая заинтересованность людей, как было с нашим фильмом», — подчеркнула Барбара Брыльска.