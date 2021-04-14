Писатель Александр Анненский умер в 71 год

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О смерти кинодраматурга и члена союза кинематографистов сообщается на официальном сайте Союза кинематографистов России в среду.

Анненский скончался 13 апреля в Германии.

«13 апреля 2021 года ушел из жизни российский кинодраматург, писатель, публицист, член Союза кинематографистов России Анненский Александр Исидорович», — говорится в сообщении Союза кинематографистов.

Писатель родился в Москве26 февраля 1950 года. В 1973 году окончил сценарный факультет ВГИК.

Работал первым зампредседателя Комитета московских литераторов. Написал сценарий к документальному фильму «Старик и небо» (2007), удостоенный специальным дипломом и медалью «Петр I» на Пятом Международном фестивале военного кино им. Ю. Н. Озерова.