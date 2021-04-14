«Последний в жанре «конферанс»: актер и телеведущий Олег Марусев умер в 76 лет

14.04.2021

Кадр из к/ф «Очарование зла»

О его смерти сообщили в пресс-службе Гильдии киноактеров России.

По информации гильдии, публичное прощание с Марусевым проводиться не будет. Причины его смерти пока также остаются неизвестными.

Олег Марусев родился в Ташкенте 2 октября 1944 года. Заслуженный артист России служил в Театре Луны, снимался в сериале «Графиня де Монсоро», а также в фильмах «Очарование зла», «Медная бабушка» и др.

Как рассказал артист Станислав Садальский в беседе с 5-tv.ru, печальные новости ему поведала директор Театра Луны Валерия Гусина. Марусев работал с Владимиром Высоцким и Шарлем Азнавуром, отметил Садальский.

«Думаю, он был последним, кто владел жанром «конферанс», — заявил актер. По словам Садальского, тело Марусева, скорее всего, будет кремировано.