«Последний в жанре «конферанс»: актер и телеведущий Олег Марусев умер в 76 лет

14.04.2021
Кадр из к/ф «Очарование зла»
По информации гильдии, публичное прощание с Марусевым проводиться не будет. Причины его смерти пока также остаются неизвестными.
Олег Марусев родился в Ташкенте 2 октября 1944 года. Заслуженный артист России служил в Театре Луны, снимался в сериале «Графиня де Монсоро», а также в фильмах «Очарование зла», «Медная бабушка» и др.
Как рассказал артист Станислав Садальский в беседе с 5-tv.ru, печальные новости ему поведала директор Театра Луны Валерия Гусина. Марусев работал с Владимиром Высоцким и Шарлем Азнавуром, отметил Садальский.
«Думаю, он был последним, кто владел жанром «конферанс», — заявил актер. По словам Садальского, тело Марусева, скорее всего, будет кремировано.