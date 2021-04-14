Объединенный мемориальный музей Ю.А. Гагарина в Смоленской области стал федеральным

14.04.2021
Фото: Минкультуры РФ
Присвоение музею федерального статуса позволит усилить имеющиеся у него возможности, а также придать импульс развитию его туристического направления, отметила министр культуры России Ольга Любимова.
Объединенный мемориальный музей Ю.А. Гагарина переходит в федеральную собственность по указу Президента РФ от 12.12.2019 № Пр-2560 и в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 22.03.2021 № 703-р.
Минкультуры России проведет реставрацию музейных объектов комплекса, в том числе дома родителей Ю.А. Гагарина, дома детских лет Ю.А. Гагарина и музея «Первый полет человека в космос». По завершении требуемых работ начнется строительство нового музейного здания.
Средства на содержание музея уже выделены в бюджете Минкультуры РФ.