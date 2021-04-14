Сыгравший в «Буднях уголовного розыска» Борис Мирус умер в 92 года

Фото: страница Национального театра имени Марии Заньковецкой в Facebook

Актер кино и театра скончался 13 апреля во Львове.

О смерти народного артиста Украинской ССР сообщается на официальной странице Национального театра имени Марии Заньковецкой в Facebook.

«Наша гордость, наш вдохновитель, учитель и корифей. Всегда в хорошем настроении и с отличным чувством юмора. Человек с энергией и любовью к жизни. Мы учились у вас актерскому мастерству и житейской мудрости, спрашивали совета и слушали критику. Спасибо за науку, добрые слова, величие и мастерство актерского таланта. Покойся с Богом, Мастер сцены!» — говорится в некрологе.

О причинах смерти артиста в сообщении не говорится.

Борис Михайлович Мирус родился в селе Синяково Тернопольской области19 августа 1928 года. В 1948 году окончил театральную студию при Львовском украинском драматическом театре и вошел в его труппу.

Также отучился в Киевском институте театрального искусства имени Карпенко-Карого, однако не закончил его, так как был репрессирован 2 июля 1949 года. Мируса осудили по статье 54-1а, 11 УК УССР («Измена Родине при смягчающих обстоятельствах») на десять лет. Отбывал наказание в Воркутинском лагере, работая там в театре.

В сентябре 1956 года освободился и стал одним из ведущих актеров Львовского Национального драматического театра имени Заньковецкой.

Снимался в кино с 1960-х, сыграв в таких фильмах, как «Будни уголовного розыска», «Семья Кацюбинских», «Провал операции «Большая медведица» и «Война на западном направлении».