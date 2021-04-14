В Театре Романа Виктюка состоялся сбор труппы

14.04.2021
Кроме того, Азаров рассказал о премьерах и специальных мероприятиях, намеченных на следующий театральный год.
В рамках акции «Библионочь 2021» 24 апреля в Библиотеке иностранной литературы имени Маргариты Рудомино пройдет совместный театрализованный проект «Космос Максимилиана Волошина: Культурный телемост Театр-Библиотека – есть стыковка!» с участием актеров театра.
В середине мая состоится интерактивный спектакль «Уроки музыки» по пьесе Людмилы Петрушевской. В формате «zoom» встретятся творческие силы Театра Романа Виктюка и Русского драматического театра Литвы (Вильнюс). Куратор проекта – Евгения Шерменева, руководитель постановки – Денис Азаров, режиссер – Владимир Гурфинкель.
В конце весны будут подведены итоги драматургического конкурса «Drama Queen», основной темой которого стали «новые женщины». Лучшие тексты будут предложены режиссерам для создания театральных эскизов.
Премьерный спектакль «ПИР» по произведениям Даниила Хармса, над которым работают режиссер Денис Азаров и художник Алексей Трегубов, пригласит зрителей на основную сцену в июне. В спектакле заняты ведущие актеры труппы. Премьеру спектакля будет предварять программа «Путешествие сумасшедшего чемодана» по творчеству ОБЭРИУтов: публика увидит специально подготовленную выставку и этюды, не вошедшие в спектакль, узнает немало интересного из лекции о культуре конца 20-х – начала 30-х годов прошлого столетия.