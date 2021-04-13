День культуры отметят премьерой гала-концерта Пласидо Доминго «Весна. Любовь. Опера»

13.04.2021
Фото предоставлено организаторами концерта.
Премьеру гала-концерта Пласидо Доминго «Весна. Любовь. Опера» увидят пользователи платформы сервиса и 10 мая — зрители телеканала «Россия – Культура».
Вместе с испанским тенором и дирижером Пласидо Доминго на Исторической сцене Большого театра России выступят сопрано Аида Гарифуллина, тенор бельканто Хавьер Камарена, бас-баритон Эрвин Шротт и приглашенные солистки Большого театра Оксана Дыка (сопрано) и Мария Катаева (меццо-сопрано).
Запись концерта, сделанная телеканалом «Россия – Культура», впервые будет показана на платформе онлайн-кинотеатра Okko.
В исполнении Пласидо Доминго и солистов прозвучали арии и дуэты из опер Дж. Верди, Дж. Пуччини, В.-А. Моцарта, Дж. Россини, А. Тома, Ш. Гуно, Г. Доницетти, В. Беллини, а также знаменитые неаполитанские песни.
В завершение концерта Пласидо Доминго и звезды мировой оперы вместе исполнили песню Василия Соловьева-Седого «Подмосковные вечера». В концерте принимает участие Симфонический оркестр Большого театра России, дирижирует Антон Гришанин.