Бывший солист «Песняров» Леонид Борткевич умер в 71 год

Фото: архивная телезапись "Песняров"

Белорусский музыкант входил в «золотой состав» группы.

Заслуженный артист Белоруссии скончался в Минске. Об этом говорится в сообщении в группе коллектива в Facebook.

В 1970-1980 годах, затем в 1999-2003 годах Леонид Борткевич был солистом вокально-инструментального ансамбля «Песняры», создателем которого стал народный артист СССР Владимир Мулявин. Борткевич был звездой коллектива.

Солист исполнял такие песни, как «Березовый сок», «Вероника», «Александрина», «Белоруссия». После того как в 2003 году умер Мулявин, Борткевич стал лидером «Песняров» и выступал с ними до недавнего времени.