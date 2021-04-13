Ансамбль песни и пляски Донских казаков отмечает свое 85-летие

В истории Государственного академического ордена Дружбы народов ансамбля песни и пляски Донских казаков имени Анатолия Квасова, как в зеркале, отразилась жизнь страны. Больше часа по окончании многочасового концерта мы говорили с директором коллектива Натальей Шепелевой о том, для чего коллектив был создан в далеком 1936 году; о том, как представлял страну во время заграничных гастролей периода холодной войны; о том, как выступал по школам, чтобы просто выжить в 90-х, и, наконец, о том, как сейчас доказывает, что профессиональные народные исполнители — это совсем не «Разгуляй» на эстраде. Всю 85-летнюю жизнь ансамбля Донских казаков раскрыла одна фраза, произнесенная в конце беседы усталым голосом Натальи Николаевны — «как страна жила, так и мы жили».

Миссия выполнима

В 1935 году в СССР началось движение по организации народных хоров. В 12 регионах страны появились коллективы, которые должны были отражать культуру и национальное своеобразие. В Азово-Черноморском крае, объединявшем Ростовскую область и Кубань, появился ансамбль Донских казаков. После разделения Краснодарского края и донского региона созданный народный коллектив остался при Ростовской филармонии. Существовал как обычный филармонический коллектив до начала 60-х годов, когда у донских артистов появилась очень важная миссия.

— В 60-е годы на западе стал очень успешно гастролировать коллектив донских казаков Сергея Жарова, созданный из бывших эмигрантов, — вводит в курс дела Наталья Шепелева. — Тогда Министерство культуры СССР решило доказать, что искусство донских казаков в России не утеряно. Необходимо было сделать собственный казачий коллектив, который можно было бы вывезти за границу и противопоставить жаровскому. Решено было реорганизовать ансамбль Донских казаков Ростовской филармонии. Это дело предложили студенту 4-го курса Государственного музыкально-педагогического института имени Гнесиных факультета руководителей народных хоров Анатолию Квасову. Молодой музыкант приехал в Ростов-на-Дону со своими единомышленниками-однокурсниками и… уволил весь состав местного ансамбля. Для той программы, которую он задумал, нужны были совершенно новые силы — и певцов, и танцоров, и оркестрантов. Нужны были новые песни и танцы, за которыми отправлялись в экспедиции по станицам Дона, Ставрополья, Кубани. Можно сказать, молодому руководителю дали карт-бланш: он мог пригласить любого постановщика, хореографа, композитора, художника. Что говорить, если для первой концертной программы, ставшей для Анатолия Квасова госэкзаменационной, костюмы разрабатывала главный художник Мариинского театра Паулина Короткова.

Специальная комиссия из Москвы приняла программу, подготовленную Анатолием Квасовым, включила донских артистов в гастрольные планы Госконцерта и отправила ансамбль на первые гастроли по соцстранам. Уже в 70-х ансамбль песни и пляски Донских казаков триумфально доказал Америке, что искусство донских казаков в СССР не только не утеряно, но и всячески поддерживается и развивается. Донцы свою миссию выполнили.

Don cossacks, как профессионалы работы с фольклором

А потом началась перестройка и развал СССР. И большой заслуженный коллектив, как и многие жители страны, был отпущен на самовыживание. Все было — и концерты в холодных сельских клубах и шумных школьных актовых залах, и невыполнимые условия зарубежных импресарио, не очень желающих вывозить большие коллективы, и суды со всевозможными «ансамблями» из-за наработанной многолетним трудом марки Don cossacks, и даже история с «невозвращенцами» с зарубежных гастролей. Но все пережили, все перетерпели, говорит мя собеседница, —- знали, что если не мы, то кто сохранит все то богатство, собранное и созданное Анатолием Квасовым? С 2011 года кардинально изменилась жизнь ансамбля. Юбилейный концерт в честь 75-й годовщины состоялся в Кремлевском зале. Были приобретены два комфортабельных автобуса, грузовая машина, новое звуковое оборудование, музыкальные инструменты, — вся эта помощь губернатора Ростовской области дала возможность выстроить гастрольные туры по всей стране. После многолетнего затишья ансамбль проехал с концертами по Сибири, Уралу, Алтаю, Поволжью.

Так, с верой в свое предназначение и с любовью к своему делу, дошли донские казаки до 85-летия. Юбилейный год для Государственного академического ордена Дружбы народов ансамбля песни и пляски Донских казаков имени Анатолия Квасова открылся многочасовым праздничным концертом в Ростове-на-Дону.

— Основное направление творчества коллектива — сохранение и популяризация подлинного народного творчества донских казаков. На протяжении многих лет ансамбль талантливо сочетает фольклорные традиции и современные тенденции в искусстве. Благодаря профессионализму, любви к своему делу и истории своего края, ансамбль имени Анатолия Квасова уже 85 лет является лучшим в стране и имеет большое признание за границей, — отметил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов

Весь год для артистов пройдет под знаком юбилея. За счет средств областного бюджета (более 10 млн рублей) будут организованы гастроли коллектива, и уже с 22 апреля артисты донского ансамбля начнут покорять зрителей Казани, Самары, Тольятти и Ульяновска. Проедут казаки и по родной стороне — их с нетерпением ждут в городах, станицах и поселках Ростовской области. Предстоит показать свое творчество и в Республике Беларусь. А завершится юбилейный тур торжественным вечером в Москве в Зале церковных Соборов Храма Христа Спасителя.

— И поверьте, нашим артистам есть что показать и исполнить, — говорит директор Наталья Шепелева. — Мы сохранили все песни из старого репертуара, все композиции Анатолия Квасова, восстановили номера из его программ, чтобы современный зритель увидел и услышал те танцы и песни, которые стали легендами репертуара. Наравне с этим мы занимаемся созданием новых программ, которые тоже станут частью гастрольного тура. Это программа военных казачьих песен, подготовленная к 75-летию Победы, — нашли их в архивах, в записях Квасова. Также формируется программа по культуре казачьей лейб-гвардии, которая уже сейчас вызывает очень большой интерес у публики, — с репертуаром нам помогли зарубежные казаки, с которыми мы переписывались, работали вместе. Конечно же, будет показана и Рождественская программа, которая пользуется большим спросом. В юбилейном туре будет показано то, что мы называем нашим «золотым фондом», отшлифовано временем и проверено поколениями зрителей. Мы намеренно сохраняем традиции. Не включаем в наши номера современную хореографию, не используем современные аранжировки. Мы стараемся оставаться образцом того, как профессионально нужно работать с фольклором. Борис Краснов, с которым мы готовили концерт к 100-летию Шолохова, сказал, что наш коллектив нужно сохранить как музей, — вспоминает собеседница.

Дишкантов найти очень сложно

Сами артисты не прочь, чтобы с ними обращались как с ценными музейными экспонатами, но категорически против того, чтобы под музейным стеклом оказалось то искусство, которым они занимаются. Народные песни и танцы — это тот бесценный дар, который мы должны передать потомкам: директор ансамбля Наталья Шепелева мечтает о том, чтобы на Дону появилась казачья школа-интернат для одаренных детей.

— Мало детей интересуется сейчас народной песней, — говорит моя собеседница. — Родители водят детишек на курсы английского, в секции каратэ. Если и учат вокалу, то эстрадному. А нам новые кадры нужны — молодые, обученные, с горящими глазами. Настоящих дишкантов найти очень сложно. Самодеятельность, конечно, есть, и это хорошо. Но учить профессионала нужно с детства. Вот таких талантов искать по всей области, собирать их и обучать. Нужны не только певцы, но и танцовщики. В прошлом году мы добились того, что нас включили в список организаций, предоставляющих альтернативную службу. Теперь выпускники хореографических училищ смогут у нас проходить службу в армии.

В большом юбилейном концерте приняли участие воспитанники студии при ансамбле Донских казаков. И малыши совсем не потерялись на фоне больших усатых артистов и, по словам зрителей, «уже настоящие казаки!». Значит, на 100-летнем юбилее Государственного академического ордена Дружбы народов ансамбля песни и пляски Донских казаков имени Анатолия Квасова будет кому и петь, и шашкой воздух рубить.

Автор: Светлана Лукьянчикова