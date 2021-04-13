Дочь Началовой стала лучшей актрисой на театральном фестивале «Золотая ветвь»

Фото: скриншот Instagram Юлии Началовой

Об этом говорится в Instagram частной школы «Интеграция XXI век», в которой учится Вера Алдонина.

Учебное заведение рассказало об успехах своих воспитанников. В частности, дочь покойной певицы Юлии Началовой была названа лучшей актрисой по итогам театрального смотра английской драмы Golden Branch, пишет ФАН.

«Лучшими актерами были признаны Вера Алдонина (восьмой класс), Гордей Васильев (четвертый класс) и Елизавета Фисюк (дошкольное отделение)», — отмечается в сообщении.

Как стало известно, дочь Началовой увлекается не только вокалом, но и театральным искусством. Ранее она завоевала Гран-при на вокальном конкурсе.

Кроме того, выступление Алдониной в выпуске шоу «Модный приговор» к 30-летию проекта «Утренняя звезда» вызвало отклик в СМИ. В эфире юная певица исполнила песню своей матери, чем вызвала слезы на глазах присутствующих.