Дочь Началовой стала лучшей актрисой на театральном фестивале «Золотая ветвь»

13.04.2021

Фото: скриншот Instagram Юлии Началовой

Об этом говорится в Instagram частной школы «Интеграция XXI век», в которой учится Вера Алдонина.

Учебное заведение рассказало об успехах своих воспитанников. В частности, дочь покойной певицы Юлии Началовой была названа лучшей актрисой по итогам театрального смотра английской драмы Golden Branchпишет ФАН.

«Лучшими актерами были признаны Вера Алдонина (восьмой класс), Гордей Васильев (четвертый класс) и Елизавета Фисюк (дошкольное отделение)», — отмечается в сообщении.

Как стало известно, дочь Началовой увлекается не только вокалом, но и театральным искусством. Ранее она завоевала Гран-при на вокальном конкурсе.

Кроме того, выступление Алдониной в выпуске шоу «Модный приговор» к 30-летию проекта «Утренняя звезда» вызвало отклик в СМИ. В эфире юная певица исполнила песню своей матери, чем вызвала слезы на глазах присутствующих.